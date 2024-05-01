Инициатором внесения законопроекта стал член депутатской группы "Восстановление Украины" Александр Лукашев.

В Верховной Раде предлагают запретить украинцам отказываться от наследства, если у умершего были долги.

Соответствующий проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно урегулирования некоторых вопросов отказа от принятия наследства наследником в случае наличия требований кредиторов по обязательствам наследодателя зарегистрирован на сайте парламента от 29 апреля под номером 11220.

Инициатором внесения законопроекта стал член депутатской группы "Восстановление Украины" Александр Лукашев.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что бывают случаи, когда имущество, полученное наследником по наследству, обременено определенными долговыми обязательствами. В таком случае, статьей 1282 Гражданского кодекса Украины предусматривается обязательство для наследника удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного по наследству.

В то же время, отмечается, что "учитывая определенное законодательством право на отказ от принятия наследства, во избежание обращения взыскания на имущество в счет погашения долга, часто наследники отказываются от принятия уже унаследованного имущества с нарушением принципов добропорядочности и добросовестности в гражданских правоотношениях, для сокрытия должником своих активов от обращения на них взыскания отдельными кредиторами по обязательствам должника, нанося тем самым ущерб такому кредитору".

В этой связи, инициатор законопроекта объясняет, что целесообразным является уточнение положений Гражданского кодекса Украины в части реализации права отказа от принятия наследства в случае обращения взыскания на имущество, полученное по наследству, кредитором.

В частности, в проекте закона предусмотрено, что "не допускается отказ от принятия наследства в случае наличия долгов по обязательствам наследодателя перед кредиторами до их удовлетворения в пределах стоимости имущества, полученного по наследству", в порядке, определенном Гражданским кодексом.

Наследование в Украине - детали

В июне 2023 года в Украине вернули довоенные нормы вступления в права наследования, согласно которым у украинцев есть шесть месяцев для того, чтобы принять или отказаться от наследства. После начала войны Кабмин установил, что течение срока для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца.

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