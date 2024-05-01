Украинские FPV-дроны за месяц уничтожили технику оккупантов на 65 миллионов долларов

Украинские FPV-дроны за месяц уничтожили технику оккупантов на сумму, более чем в 4 тысячи раз превышающую их стоимость.

Информацией поделился проект UA War Infographics со ссылкой на данные OSINT-аналитика AndrewPerpetua и открытые данные. Отмечается, что дроны общей стоимостью $15,5 тысяч за месяц уничтожили технику оккупантов стоимостью 65 миллионов долларов.

В частности, FPV-дроны уничтожили:

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одну тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" стоимостью 15 миллионов долларов,

15 танков Т-72 общей стоимостью 15 миллионов долларов

3 пушки "Гиацинт-С" стоимостью 13,5 миллионов долларов

3 танка Т-80 стоимостью 9 миллионов долларов

А также уничтожены две САУ 2Гвоздика, гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б" и танки Т-62.

Потери оккупантов в Украине - последние данные

Общие потери России в войне в Украине на сегодняшний день составляют почти 470 тысяч оккупантов.

Также враг уже потерял более 7300 танков, более 14 тысяч боевых бронированных машин, более 12 тысяч артсистем и более 780 средств ПВО.

На днях Кабинет министров принял решение о выделении дополнительных 15,5 млрд грн для закупки дронов. За эти средства Силам безопасности и обороны будут поставлены 300 тысяч дронов.

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