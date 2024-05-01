Новый Центр рекрутинга открыли на Закарпатье.

В Украине уже открыто 19 центров рекрутинга в армию. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

"Сегодня на Закарпатье открыт новый Центр рекрутинга армии, который стал 19-м в целом по стране!", - говорится в сообщении.

В частности, новый центр рекрутинга находится по адресу: площадь Почтовая, 3, г. Ужгород (ЦНАП). Время работы: Понедельник-Четверг 9:00-16:00; Пятница - до 13:00.

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"Здесь всем предоставят информацию и поддержку по вступлению в Силы обороны Украины и применения своих гражданских навыков и опыта на службе государству", - отметил во время открытия центра Уполномоченный МОУ по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Подробнее о вакансиях в рядах Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы можно узнать по ссылке.

Мобилизация в Украине - детали

Ранее в Закарпатском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили остановку фур, осуществляющих зарубежные перевозки грузов. В частности, могут ли мобилизовать водителей в армию.

Руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень заявил, что власти региона решили обновить состав блокпостов и теперь там будут стоять сотрудники ТЦК и СП.

Он сообщил, что теперь, кроме двух полицейских, на блокпостах также будут работать два сотрудника территориальных центров комплектации и соцподдержки.

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