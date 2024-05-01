Чаще украинцы начинают собственное дело в Варшаве.

По итогам 2023 года украинцы открыли в Польше 30 325 новых компаний. Каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в соседней стране был гражданин Украины. Об этом "Укринформу" сообщили в консультационном центре "Дія.Бізнес" в Варшаве.

"По итогам 2023 года каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. В прошлом году украинцы открыли здесь 30 325 новых индивидуальных компаний̆. А в целом за 2022-2023 год... зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения в среднем количество регистраций новых бизнесов украинцами в Польше не превышало 200 в месяц. Но уже весной 2022 года эта цифра достигла около 1700 предприятий. В среднем, по итогам 2022 года, количество новых ФЛП, зарегистрированных украинскими резидентами, составило 2 тысячи. А в 2023 году этот показатель увеличился почти до 3 тыс. регистраций в месяц.

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Чаще украинцы начинают собственное дело в Варшаве (9406 компаний), Кракове (2661) и Вроцлаве (2128). Всего за прошлый год украинцы в Польше уплатили в польский бюджет налогов на общую сумму более 5 млрд злотых.

Украинцы в бизнесе

В первом квартале 2024 года рекордные 74 050 новых ФЛП открыли украинцы, что на 33,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с довоенным 2021 годом, то количество увеличилось на 18%.

По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, увеличение количества физлиц-предпринимателей, которое наблюдается в Украине, в значительной степени связано с уклонением от налогообложения и попытками обойти мобилизацию.

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