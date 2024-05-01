На линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что его авто угнали в Голосеевском районе.

В Киеве владелец автомобиля вызвал полицию, поскольку забыл, где он его припарковал.

"Вчера на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что его авто угнали в Голосеевском районе. Полицейские немедленно прибыли на место, где встретились с заявителем. Мужчина рассказал, что оставил свой автомобиль припаркованным, а когда вернулся - машины уже не было", - сообщила патрульная полиция.

Отмечается, что полицейские оперативно обследовали прилегающую территорию и обнаружили автомобиль заявителя на соседней улице.

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В полиция проинформировали, что транспортное средство было закрыто и не имело никаких повреждений.

"Заявитель объяснил, что спешил и забыл где припарковался. Поэтому инспекторы вынесли на мужчину постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем", - заявили в полиции.

Странные вызовы полиции

Как сообщал УНИАН, недавно житель Киева вызвал полицейских из-за страшного сна, в котором неизвестные убили его друга. Так, в Печерском районе полицейские получили сообщение об убийстве. Инспекторы немедленно прибыли на место, где их ждал заявитель.

Напарники пообщались с мужчиной и установили, что информация об убийстве не подтвердилась.

"Гражданин же признался, что ему приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга. Поэтому, без промедлений, он обратился за помощью к патрульным. Поэтому на нарушителя инспекторы вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП", - заявили правоохранители.

В начале апреля в Киеве во время проверки микроавтобуса "Рено" правоохранители обнаружили в салоне 9-х млекопитающих оленей

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