Российские оккупанты форсировали канал в Часовом Яру в 1 км юго-восточнее города.

Российские оккупанты продвигаются к югу от города Часов Яр.

Как отметил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, при наступлении на Часов Яр, российская армия использует тактику двойного удара. В частности, оккупанты напрямую атакуют восточную окраину города - микрорайон "Канал", а также обходят его с севера и юга через села Богдановка и Ивановское. "В центре и на севере ВСУ держат оборону. Но на южном фланге оккупантам удалось перейти канал Северский Донец-Донбасс и продвинуться в сторону города", - говорится в сообщении.

"Российские оккупанты форсировали канал в Часовом Яру в 1 км юго-восточнее города. Теперь это лишь вопрос времени, когда они войдут в этт город с востока или юга", - написал Репке.

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Ситуация вокруг Часового Яра

РФ усиливает штурмы Часового Яра, но истощенные и недостаточно оснащенные украинские бригады пытаются удержать позиции в ожидании военной помощи США. Как говорится в материале Financial Times, в последние недели РФ развернула возле города до 25 тыс. военных

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