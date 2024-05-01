Женщина пыталась перечислить деньги военным через аккаунт известного благотворителя, однако нашла его ненастоящий профиль. Средства достались мошеннику.

Жительница Одессы хотела помочь ВСУ и отправила более 1 миллиона гривен мошеннику, который подделал аккаунт известного благотворителя.

Как сообщили в полиции Одесской области, в правоохранительные органы обратилась 45-летняя одесситка, которая потеряла на войне родного человека и решила финансово поддержать украинских военных. Сделать это она хотела через волонтеров, однако попала "на крючок" мошенника.

Установлено, что женщина нашла в интернете страницу, которая, как выяснилось впоследствии, была подделана под аккаунт известного в стране благотворителя. На странице размещались сообщения о сборе денег якобы на приобретение тепловизоров, медикаментов, автомобилей, шин, топлива, дронов, антенн, зарядных станций, маскировочных сеток и других вещей, необходимых ВСУ на передовой.

Видео дня

"Псевдоволонтер в частной переписке через мобильный мессенджер предоставлял одесситке перечень вещей, на которые якобы собирал деньги, и указывал необходимую для их приобретения сумму. Так, в течение двух недель введенная в заблуждение женщина перечислила на указанные онлайн-счета чуть больше миллиона гривен", - рассказала старшая следователь территориального подразделения полиции Юлия Бондаренко.

Отмечается, что полученные средства злоумышленник обналичивал и тратил на собственные нужды. Женщина поняла, что ее обманули, когда случайно увидела настоящую страницу благотворителя, которая отличалась от фишинговой лишь одной точкой в адресе.

Полицейские установили личность мошенника. Им оказался 23-летний студент полтавского вуза. В арендованном молодым человеком помещении в Киеве и по его месту жительства в Полтавской области правоохранители провели обыски и изъяли вещественные доказательства его преступления. В частности, мобильный телефон с доступом к онлайн-картам банкинга с привязкой к банковским счетам, на которые поступали чужие средства.

Правоохранители разоблачили мужчину с помощью сотрудников банковского учреждения и представителей мобильного оператора. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полицейские проверяют молодого человека на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Другие новости о мошенничестве в интернете

В Одессе задержали мошенника, который под предлогом оформления госпомощи заманивал людей на созданный "двойник" государственного сайта "еПоддержка", получал данные банковских карт и присваивал деньги.

Под "двойник" злоумышленник закреплял фишинговые интернет-ссылки в социальных сетях Facebook и Instagram. Люди, которые надеялись на помощь, переходили по этой ссылке и заполняли необходимые поля с указанием реквизитов своих платежных карт. В тот момент одессит получал эти данные и с их помощью авторизовался в приложениях онлайн-банкинга. Средства потерпевших он списывал на собственноручно созданные аккаунты в одной из известных служб доставки и использовал их по своему усмотрению.

Вас также могут заинтересовать новости: