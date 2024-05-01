Мэр Киева скептически оценил возможность проведения демократических выборов во время войны.

Президент Украины должен выполнять свои функции до завершения войны. Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вопрос о легитимности Президента Украины и Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского после 20 мая этого года.

"Много манипуляций сейчас вокруг этого вопроса, но считаю их опасными, когда в стране война. Потому что президент как Верховный главнокомандующий принимает решения, несет ответственность за управление государством и его защиту и оборону. Поэтому, по моему мнению, должен выполнять эти функции до завершения войны. Но я не юрист. Это - мое мнение", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также скептически оценил возможность проведения демократических выборов во время войны.

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"Во время войны как вы представляете проведение демократических выборов на всей территории Украины?" – подчеркнул Виталий Кличко.