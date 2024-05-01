В ГУР сообщают, что среди прочего в арсенале РФ есть 45 управляемых авиационных ракет Х-69.

По состоянию на конец апреля в России насчитывается ориентировочно 755 ракет типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69.

Об этом сообщает АрмияInform ссылаясь на данные Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. В ГУР отмечают, что по состоянию на конец апреля на вооружении вооруженных сил РФ есть около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон". При этом сообщают, что Россия производит до 10 ракет этого типа в месяц.

Кроме того, есть 400 крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М". Темпы производства - до 10 единиц в месяц.

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Также у РФ есть 270 крылатых ракет 3М-14 "Калибр". И при этом ежемесячно может производить до 30-40 единиц.

В ГУР сообщают, что в арсенале страны-агрессора есть 45 управляемых авиационных ракет Х-69. Темпы производства составляют 1-3 единицы в месяц.

Российские ракеты

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отмечал, что Россия начала бить по Украине ракетами "Циркон", которые почти полностью состоят из иностранных элементов. Эта ракета является баллистической. Ее россияне могут запускать из Крыма, поэтому время подлета очень короткое.

Ракета "Оникс" сверхзвуковая и противокорабельная, что делает ее мало уязвимой для систем противовоздушной обороны Украины. Россиянам такое вооружение удобно использовать в прибрежных областях.

Также с целью террора и запугивания украинцев, РФ каждый день наносит удары с помощью крылатых ракет, в частности "Калибрами", которые стартуют, как с неземных оперативно-тактических комплексов "Искандер", так и с кораблей. И, что самое неприятное, пуски осуществляется за пределами досягаемости украинских средств уничтожения. Ракета "Калибр" может лететь на расстояние более 1500 км.

Ранее издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщало, что оккупанты применили новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили им полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины - Трипольскую ТЭС.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отмечал, что официально это еще не подтверждено, он сказал, что ракета Х-69 это улучшенная версия Х-59. Спикер признал, что Х-69 - ракета, которая является новой для Украины. Он сказал, что скорее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся с достаточно более сложными типами ракет как "Циркон" и "Кинжал".

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