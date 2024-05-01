Байба Браже отметила, что такое разрешение Киев получил от некоторых партнеров.

Украина уже получила разрешение бить по территории Российской Федерации западным оружием. Отдельные страны-партнеры не ставили таких условий.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью Европейской правде прокомментировала запрет западных партнеров Украины на использование их оружия для ударов по России. По ее словам, такой подход уже меняется.

"Уже сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие, без подобных ограничений", – заявила дипломат.

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При этом она отметила, что не все объявляется публично, и до поры до времени некоторые моменты замалчивают.

"Главное - влияние на поле боя. Ведь есть выбор: говорить ли о чем-то громко, или просто делать то, что нужно", - подытожила Браже.

Дальнобойное оружие для Украины - главные новости

Западные союзники Киева часто прибегают к заявлениям, что не дадут то или иное оружие, потому что ВСУ будуть его использовать для ударов по территории Российской Федерации, а это якобы втянет западные страны в войну. Правда, этот вопрос потихоньку сдвигается с мертвой точки.

Так, США передали Украине определенные ракеты с условием, что их не будут использовать для ударов по РФ, но это ограничение не касается врременно оккупированных территорий Украины.

24 апреля издание Reuters сообщило, что США тайно поставили Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Отмечалось, что ракеты были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил 12 марта. По некоторым данным, именно этими ракетами били по аэродрому в Джанкое.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц не дает Украине "Таурусы". По его словам, использование ракет обязательно потребует прямого привлечения немецких военнослужащих, что неприемлемо для Германии.

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