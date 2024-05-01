Позволяйте эмоциям захлестнуть вас, посоветовала специалист.

Доктор философии, психолог и преподаватель Йельского университета Эмма Сеппала рассказала, какой навык дает эмоционально умным людям больше счастья и удовлетворения, пишет CNBC Make It.

"Люди часто связаны с деструктивными убеждениями, привычками, шаблонами, концепциями, отношениями, пристрастиями и заблуждениями. Это причина того, что многие страдают от тревоги, депрессии, зависимости, страха, выгорания и несчастья. И это мешает людям жить самой свободной, смелой и настоящей жизнью", - отметила специалист.

По ее словам, как психолог, изучающий эмоциональный интеллект, она знает, что люди с высоким EQ, как правило, обладают важным навыком - "эмоциональным суверенитетом".

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"По сути, это означает, что они научились изящно управлять эмоциями, а не избегать, подавлять, притуплять или иным образом оставаться связанными с ними. Когда вы знаете, как справляться со своими эмоциями, вы можете использовать их для творчества, энергии, более глубоких отношений, а также большего счастья и удовлетворения", - уверена психолог.

Говоря о том, почему эмоциональный суверенитет так важен, Эмма Сеппала объяснила, что эмоции влияют на все, что вы делаете - концентрацию внимания, память, физическое и психическое здоровье, принятие решений и на отношения.

"Когда вы не знаете, как справиться со своими чувствами, вы страдаете, и люди вокруг вас тоже… По иронии судьбы, пытаясь подавить свои эмоции или убежать от них, вы застреваете в них: они длятся дольше. Пытаясь успокоить себя, вы можете приобрести деструктивные привычки - стремиться к комфорту с помощью алкоголя, наркотиков, еды, социальных сетей, работы и т. д. - и в конечном итоге чувствовать себя еще хуже", - акцентировала психолог.

По ее утверждению, ваши эмоции, если наблюдать за ними с состраданием и терпением, проходят быстрее:

"Вы счастливее, храбрее, сильнее и свободнее. Зная, что вы можете противостоять чему угодно и выйти с другой стороны, вы становитесь суверенными".

Позвольте эмоциям захлестнуть вас, как волна, посоветовала специалист. И помните при этом, что полностью пережить эмоцию не означает полностью выразить ее на пике. Это нанести ущерб вашим отношениям. Лучше общаться, когда вы успокоились. Дело в том, что, переживая свои эмоции, вы обрабатываете и перевариваете их. Вы станете лучше общаться, если предпримете эти шаги, уверена доктор.

Напомним, ранее профессор из Гарварда рассказал, какие три вещи делают людей счастливее.

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