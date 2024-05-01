Вероятно, больше компаний в Объединенных Арабских Эмиратах вскоре могут попасть под западные санкции.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Евросоюз давят на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы те продемонстрировали, как ведут борьбу с фирмами, которые уклоняются от санкций, наложенных против России, пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Отмечается, что американские, британские и европейские чиновники посетили страну Персидского залива на прошлой неделе в рамках более широких скоординированных усилий, направленных на предотвращение попадания санкционных товаров в Россию.

Источники сообщили, что чиновники попросили ОАЭ во время ряда отдельных встреч поделиться подробной торговой информацией по экспорту в Россию и реэкспорта так называемых товаров двойного назначения, которые имеют как гражданское, так и военное назначение.

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На просьбу прокомментировать, представитель ОАЭ не ответил, состоялись ли переговоры, но сказал, что были введены запреты на определенные товары двойного назначения, и что, по предварительным данным, в этом году не было ни одного экспорта или реэкспорта такой продукции.

Представитель Государственного департамента США заявил, что американская делегация посетила ОАЭ в рамках продолжающегося диалога о тенденциях перевалки, особенно товаров двойного назначения, которые поддерживают российскую оборонно-промышленную базу. Беспокойство Запада вызывает то, что компании в ОАЭ участвуют в экспорте компьютерных чипов, электроники, техники и других санкционных товаров в Россию, которые могут быть использованы для поддержки военных усилий Москвы.

По словам журналистов, импорт ОАЭ некоторых санкционных товаров двойного назначения увеличился с тех пор, как Россия попала под западные санкции, сообщили источники агентства, добавив, что российские торговые данные показывают, что происхождением импортируемых санкционных товаров являются страны Персидского залива. Reuters не смогло сразу проверить эти данные.

Источники сообщили, что на прошлой неделе официальные лица ОАЭ повторили заверения, данные в сентябре, о том, что были введены меры экспортного контроля, запрещающие экспорт санкционных товаров, не предоставив при этом никаких доказательств таких мер.

Представитель ОАЭ заявил, что Абу-Даби имеет четкий и надежный процесс работы с субъектами, попавшими под санкции, который был применен против нескольких компаний с начала войны.

Возможное расширение санкций

Источники, знакомые с работой западной дипломатии в ОАЭ, заявили, что, вероятно, больше компаний в Объединенных Арабских Эмиратах вскоре могут попасть под западные санкции за обход ограничений против РФ.

ОАЭ, которые являются магнитом для международного богатства и торговли, пытаются поддерживать баланс в отношениях с Вашингтоном, своим важнейшим партнером в сфере безопасности, и Москвой. Экономика страны Персидского залива выиграла от притока российских богатств, что привлекло внимание Вашингтона и других западных союзников, которые стремились изолировать Москву из-за войны.

Но ОАЭ осудили вторжение в Украину, а также способствовали обмену пленными между Россией и Украиной. Однако на прошлой неделе, во время визита западных чиновников, Европейский парламент проголосовал за то, чтобы оставить ОАЭ в собственном списке стран, в которых выявлены недостатки в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Санкции против РФ

Ранее УНИАН писал, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против более чем десятка компаний, которые продолжают поставлять в Россию подсанкционные товары.

Китайские компании продолжают игнорировать санкции США ради выгодных сделок с РФ. В частности китайская компания Sinno Electronics выступила международным спонсором одного из мероприятий в Москве, которое состоялось в этом году.

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