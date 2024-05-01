Всего в результате катастрофы погибли 24 человека, еще 30 госпитализировали в больницу.

На юге Китая из-за обвала участка дороги погибли по меньшей мере 24 человека. Такое событие произошло в провинции Гуандун. Как сообщает УНИАН, об этом заявили официальные лица, передает Sky News.

Сейчас причина обвала неизвестна, однако в последние дни горная местность страдала от сильных дождей и штормов.

Местные власти сообщили, что 20 автомобилей провалились в пропасть на дороге около 2 часов ночи 1 мая. По данным государственной телекомпании CCTV, 30 человек госпитализировали в больницу. Также на аэрофотоснимках можно увидеть, как одна сторона дороги провалилась и съехала вниз по соседнему склону.

Очевидцы рассказали местным СМИ, что услышали сильный шум и увидели позади себя дыру шириной в несколько метров после того, как проехали по этому участку дороги перед тем, как она обвалилась.

Издание Al Jazeera сообщило, что пока нет угрозы для жизни пострадавших, которые находятся в больнице. Из видео соцсетей, которые показали местные СМИ, можно увидеть пламя и дым, из глубокой ямы, в которую упали автомобили.

На место происшествия было направлено около 500 человек для помощи во время спасательной операции, отмечает CCTV.

"Причины обвала не уточняются. В течение последних недель Гуандун пострадал от ряда экстремальных погодных явлений - от сильных дождей до наводнений и смертоносного торнадо", - добавили в Al Jazeera.

Стихийные бедствия в мире: последние новости

Как писал УНИАН, в одном из штатов Америки пронеслись десятки торнадо. В результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, также десятки людей получили ранения. Также стихийное бедствие разрушило или повредило десятки зданий. Более 20 тысяч человек по всему штату остались без света.

Кроме того, на острове Тайвань произошло землетрясение, из-за которого погибло по меньшей мере 12 человек. Еще 18 пропали без вести, трое из них - иностранцы, граждане Австралии и Канады.

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