Ломаченко - Кэмпбелл: прогноз букмекеров на чемпионский бой

Украинец и британец сразятся за титулы по версиям WBO, WBA и WBC.

31 августа в Лондоне состоится бой между украинским чемпионом мира Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Букмекеры считают Ломаченко безоговорочным фаворитом этого боя.

На победу украинца дается минимальный коэффициент - 1,06. В то же время на то, что Кэмпбеллу удастся сотворить сенсацию, можно поставить с коэффициентом 9,25. Ничья традиционно для бокса считается наименее вероятным вариантом - коэффициент 26,00.

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На то, что Ломаченко сможет завершить бой досрочно, дается коэффициент 1,40, тогда как на победу Кэмпбелла нокаутом - 13,00.

Коэффициент на победу украинца по очкам равен 3,50, а на победу британца решением судей - 23,00.

Напомним, на кону в этом поединке будут стоять титулы по версиям WBO и WBA, которыми владеет Ломаченко, а также вакантный пояс по версии WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что за бой против Ломаченко Кэмпбелл заработает рекордный гонорар в карьере.