"Азову" запрещено получать американское оружие с 2017 года из-за обвинений в неонацистских связях.

Полк "Азов" - элитное украинское подразделение, которое возглавляло оборону Мариуполя от российских войск, было исключено из последнего пакета военной помощи США из-за обвинений в связях с неонацизмом. Как пишет The Times, также бойцы подразделения, которое сейчас сражается на передовой в Серебрянском лесу под Лиманом, не допускаются к обучению с силами НАТО в Европе

"В отличие от регулярных украинских войск, бойцы "Азова" будут лишены поставок из новой партии вооружения США, включая артиллерийские снаряды, бронетехнику и средства связи… "Азову" запрещено получать американское оружие с 2017 года из-за обвинений в неонацистских связях", - пишет издание.

Кроме того, офицеры бригады огорчены тем, что запрет США помешал одному из самых опытных украинских подразделений пройти обучение с силами НАТО в Европе.

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"Нас не волнует нехватка американских денег или финансирования - нас гораздо больше волнует то, что нам не позволят тренироваться с подразделениями НАТО за пределами Украины", — сказал Илья Самойленко, штабной офицер бригады.

"Мы являемся одним из немногих подразделений в Украине, чьи солдаты, унтер-офицеры и офицеры соответствуют стандартам НАТО. Однако в результате запрета мы испытываем нехватку американского оружия и лишены права участвовать в учениях или учебных программах с американскими армиями или армиями НАТО в Европе", - добавил он.

В то же время бойцы "Азова" отвергают обвинения в неонацизме, указывая, что в состав добровольческой бригады теперь входят бойцы различных этнических и религиозных групп, в том числе солдаты-евреи.

"Здесь есть люди как с правой, так и с левой стороны политического спектра, так же, как и в армии США. Ни раса, ни религия, ни политическая идеология не имеют большого значения для наших солдат, сражающихся в этой войне", — сказал один из бойцов.

Помощь США Украине

24 апреля президент США Джо Байден поддержал миллиардную помощь Украине, принятую Конгрессом.

США уже выделили первый пакет военной помощи в размере 1 миллиард долларов, в рамках которого Киев получит ракеты для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, БМП Bradley и многое другое.

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