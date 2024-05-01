Женщина 1996 года рождения выпрыгнула с балкона и упала на случайно мужчину 1985 года рождения возле подъезда.

В Деснянском районе Киева 28-летняя женщина совершила самоубийство, выпрыгнув с балкона многоэтажки, и смертельно травмировала мужчину возле подъезда. Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил спикер полиции Киева Дмитрий Грищенко.

"Такая ситуация произошла в Деснянском районе. Туда выехала следственно-оперативная группа, в частности, из Главного управления и территориального отдела полиции. Действительно, по предварительной информации, женщина 1996 года рождения покончила с жизню, и при падении, она смертельно травмировала мужчину, который стоял под подъездом. Мужчина 1985 года рождения", - сообщил Грищенко.

В связи с этим, по указанному факту было начато производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Видео дня

Причины будут выясняться в рамках начатого уголовного производства.

Самоубийства в Украине

В мае 2023 года на столичной Троещине полицейские спасли мужчину, который выпрыгнул из окна десятого этажа. Впрочем, его спасли антенные провода.

В Запорожье неизвестный мужчина застрелил на улице прохожую, а затем совершил самоубийство. Он выстрелил в себя, увидев полицейских. Медики пытались реанимировать пострадавшую женщину, но не смогли - она умерла в карете скорой медицинской помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: