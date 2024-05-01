Возглавил рейтинг французский бизнесмен Бернар Арно.

Французский бизнесмен Бернар Арно, который имеет контрольный пакет в компании LVMH (известный производитель предметов роскоши), является самым богатым человеком в мире: его состояние составляет 215 млрд долларов. Об этом в своем новом рейтинге сообщает Bloomberg.

Тройку лидеров "посетили" также хорошо известные Джефф Безос и Илон Маск. Состояние основателя и бывшего гендиректора Amazon оценивается в 198 млрд долларов. Что касается Маска, то он на сегодня имеет 194 млрд долларов.

В общем, десятка лидеров выглядит следующим образом:

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Бернар Арно – $215 млрд;

Джефф Безос – $198 млрд;

Илон Маск – $194 млрд;

Марк Цукерберг – $153 млрд;

Билл Гейтс – $149 млрд;

Ларри Пейдж – $146 млрд;

Сергей Брин – $138 млрд;

Стив Балмер – $135 млрд;

Уоррен Баффет – $132 млрд;

Ларри Эллисон – $129 млрд.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял в рейтинге 438-е место: его состояние эксперты оценили в 6,34 млрд долларов: с начала года оно увеличилось на 499 млн долларов.

Самые богатые люди мира – что интересного

Напомним, в апреле сообщалось, что в глобальном рейтинге миллиардеров от Forbes стало меньше украинцев, в списке осталось только пять граждан нашей страны.

А в начале года стало известно, что с 2020-го состояние пяти самых богатых на тот момент людей увеличились на 114% и достигли 869 млрд долларов. При этом, около пяти млрд людей в мире за этот период стали беднее. Эксперты пришли к выводу, что при указанных тенденциях в течение десятилетия в мире может появиться первый в истории триллионер. А вот преодолеть бедность удастся лишь через 229 лет.

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