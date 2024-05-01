Французский бизнесмен Бернар Арно, который имеет контрольный пакет в компании LVMH (известный производитель предметов роскоши), является самым богатым человеком в мире: его состояние составляет 215 млрд долларов. Об этом в своем новом рейтинге сообщает Bloomberg.
Тройку лидеров "посетили" также хорошо известные Джефф Безос и Илон Маск. Состояние основателя и бывшего гендиректора Amazon оценивается в 198 млрд долларов. Что касается Маска, то он на сегодня имеет 194 млрд долларов.
В общем, десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Бернар Арно – $215 млрд;
- Джефф Безос – $198 млрд;
- Илон Маск – $194 млрд;
- Марк Цукерберг – $153 млрд;
- Билл Гейтс – $149 млрд;
- Ларри Пейдж – $146 млрд;
- Сергей Брин – $138 млрд;
- Стив Балмер – $135 млрд;
- Уоррен Баффет – $132 млрд;
- Ларри Эллисон – $129 млрд.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов занял в рейтинге 438-е место: его состояние эксперты оценили в 6,34 млрд долларов: с начала года оно увеличилось на 499 млн долларов.
Самые богатые люди мира – что интересного
Напомним, в апреле сообщалось, что в глобальном рейтинге миллиардеров от Forbes стало меньше украинцев, в списке осталось только пять граждан нашей страны.
А в начале года стало известно, что с 2020-го состояние пяти самых богатых на тот момент людей увеличились на 114% и достигли 869 млрд долларов. При этом, около пяти млрд людей в мире за этот период стали беднее. Эксперты пришли к выводу, что при указанных тенденциях в течение десятилетия в мире может появиться первый в истории триллионер. А вот преодолеть бедность удастся лишь через 229 лет.