Речь идет о рекреационных зонах, пансионатах и базах отдыха.

Оккупационные власти предлагают "инвесторам" из РФ купить незаконно присвоенные земли вдоль Азовского побережья.

"Незаконно присвоенные земли вдоль Азовского побережья оккупационная власть теперь активно предлагает так называемым инвесторам из регионов-шефов из России. Речь идет прежде всего о рекреационных зонах, пансионатах и базах отдыха", - сообщает Центр национального сопротивления.

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин утверждает, что страна-агрессор строит отношения с "инвесторами", которые "могут брать те или иные пансионаты, земли под пансионаты и уже обустраивать территорию". Однако при этом юридическое узаконивание права собственности на оккупированные земли не происходит.

Видео дня

"Выглядит так, будто сам Пушилин не до конца верит, что можно беззаконно орудовать на временно оккупированных территориях Украины. Таки осознание, что за каждое преступление обязательно будет ответственность присутствует в голове кремлевского пособника", - отметили в ЦНС.

Ситуация на оккупированной территории

На оккупированной территории Украины захватчики усиливают контроль над гражданскими и критической инфраструктурой. В частности, Министерство внутренних дел России увеличивает количество правоохранительных органов. РФ наняла 14 тысяч милиционеров и развернула не менее 35 000 сотрудников Росгвардии.

С 1 июля 2024 года захватчики планируют выселять жителей оккупированного Мариуполя из их квартир и домов, если те не получат паспорт РФ.

По данным британской разведки, Москва готовится к депортации украинцев на оккупированных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: