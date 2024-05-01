По словам очевидцев, в одном из районов бушует пожар.

Вечером в среду, 1 мая 2024 года, российская оккупационная армия вновь атаковала Одессу баллистическими ракетами.

Как передает корреспондент УНИАН, примерно в 21.55 была объявлена воздушная тревога. Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к населению Одессы и Одесского района с просьбой находиться в безопасных местах до отбоя.

В то же время в Силах обороны юга сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

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Впоследствии в Одессе прогремели мощные взрывы, содрогнулись жилые дома. В автомобилях на улицах сработала сигнализация.

В социальных сетях очевидцы пишут, что в одном из районов города из-за ракетной атаки возник мощный пожар.

Обновлено 22:57: Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки пострадали люди.

"Пока известно о по меньшей мере 13 пострадавших. На месте попадания мощный пожар", – написал он.

Удары РФ по Одессе

В ночь на 1 мая российская армия нанесла удар по Одессе баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма. В результате попадания подверглись разрушениям административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения. Среди поврежденных зданий – помещение, где находится местное Представительство украинского омбудсмена.

В одно из медицинских учреждений доставлен 42-летний мужчина, который получил множественные ранения, перелом бедра и тому подобное. В ОВА сообщали, что три человека погибли и еще трое ранены.

В связи с трагедией, которая произошла из-за ракетных ударов и привела к гибели людей, 2 мая в регионе объявлено днем траура.

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