Актер поделился, какие темы обсуждает с президентом.

Художественный руководитель и актер "Вечернего квартала" Евгений Кошевой, который рассказал, кем хочет стать его дочь, ответил, как часто общается во время войны со своим другом - Президентом Украины Владимиром Зеленским. Актер рассказал, какие темы они обычно обсуждают.

Евгений Кошевой поделился, что ему очень редко удается пообщаться с Владимиром Зеленским. По его словам, они преимущественно переписываются, но иногда могут поговорить по телефону. Артист говорит, что обычно разговоры проходят поздно вечером, потому что у президента очень мало свободного времени.

"Мы разговариваем редко. В основном переписываемся. Или если у него есть свободное время, мы можем связаться по телефону. Обычно это происходит очень поздно вечером. Пару раз виделись. Хотелось бы чаще, но мы понимаем его занятость, уровень его ответственности, его стремление к победе, и мы все его в этом поддерживаем", - отметил Кошевой в интервью kp.ua.

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Евгений также раскрыл темы, которые обсуждает с главой государства. Актер поделился, что они могут говорить обо всем что угодно с Зеленским, но в основном речь идет о войне:

Мы общаемся на разные темы. За что зацепились - о том и говорим. Часто рассказываем о поездках к военным. И, кстати, так совпадает, что мы с президентом часто бываем на фронте в одних и тех же местах с небольшой разницей во времени. Или мы первые едем куда-то с выступлениями, или отвозим помощь, а через некоторое время и он приезжает в это место. Или наоборот - он посещает какую-то позицию, а вскоре и мы туда едем. Даже во время полномасштабного вторжения мы с Владимиром Александровичем ходим одними дорогами.

Напомним, ранее Елена Кравец призналась, какое последнее сообщение написала президенту Владимиру Зеленскому.

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