Как пишут эксперты, на практике разница в стоимости китайских и западных деталей ориентировочно составляет до 10 раз.

Великобритания рассматривает идею использования китайских деталей для беспилотников, которые планирует поставить в Украину, с целью увеличения количества поставок.

Как пишет Defence One, ссылаясь на британского чиновника, выбор Британии обусловлен требованиями Украины, которая предпочитает тактически полезное оборудование менее эффективным и дорогим западным продуктам.

При этом готовность Великобритании покупать детали у Китая контрастирует с политикой США, которые ограничивают свои поставки беспилотников западными, в основном американскими, системами из "белого списка" Пентагона.

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Однако, как отмечает издание, по меньшей мере часть из этих беспилотников плохо противостоят российским средствам РЭБ. И хотя многие китайские беспилотники, закупленные Украиной на коммерческой основе, также регулярно сбиваются россиянами, но при этом американские беспилотники стоят в три-пять раз дороже, чем аналогичные китайские модели.

"Я бы не хотел платить в десять раз больше за некачественный товар только потому, что в нем нет китайских компонентов", - сказал британский чиновник.

Но при этом Великобритания все равно не хочет напрямую закупать что-либо в Китае, поэтому, по словам чиновника, деньги будут направлены напрямую украинским производителям БПЛА. Однако Лондон все же может не ограничиться только передачей средств, а внести вклад в тех областях, где она может предоставить более совершенное оборудование: связь и программное обеспечение.

Как пишет Defence Express, на практике разница в стоимости китайских и западных деталей ориентировочно составляет до 10 раз.

"И это о, исключительно условно, полумиллионе FPV-дронов или только 50 тысячах. Именно поэтому решение использовать китайские детали в производстве действительно является ключевым, потому что в конце концов FPV-дроны эффективны только тогда, когда они дешевы, а не стоят, как ракета к ПТРК", - отмечают эксперты.

Но решение западных оборонных ведомств не использовать китайские комплектующие с одной стороны вполне понятно, потому что нет ни гарантии их качества, ни стабильности поставок, а отдельно для США вдобавок – это закачка заказами и деньгами соперника, отмечают эксперты.

"Таким образом, решение Великобритании пойти более прагматичным путем относительно FPV-дронов для Украины, с одной стороны, является максимально положительным. Ибо это означает больше дронов для Вооруженных Сил. Но с другой стороны демонстрирует, что ситуация, когда Китай стал "мировой фабрикой", а западный мир наоборот сократил промышленность, не лучший сценарий", - подчеркивают в Defence Express.

Британия вооружит Украину дронами

В феврале сообщалось, что Британия совместно с Латвией предоставит Украине тысячи БПЛА общей стоимостью в 200 миллионов фунтов стерлингов.

А в марте Великобритания анонсировала второй пакет с более 10 тысячами дронов общей стоимостью 125 млн фунтов.

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