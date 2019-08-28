цей матеріал доступний українською

Сотни камер и овации: Ломаченко провел открытую тренировку в Лондоне (видео)

22:32, 28 августа 2019
Бокс
145 0
Василий Ломаченко / REUTERS

В главном поединке встретятся чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл. Оба участника приняли участие в тренировке.

Украинца зрители встречали овациями, а сам Василий сказал несколько слов по поводу грядущего боя:

"Даже не верится, что меня так поддерживают здесь. Это очень приятно. Я не успел в этот раз посмотреть Лондон, слишком много тренировок и встреч с журналистами. После боя обязательно прогуляюсь здесь. Сейчас я готов на сто процентов, хоть и немного нервничаю, но это нормально".

Выход и тренировка Ломаченко (начало - с 1:43:00):

На кону помимо поясов украинца 31 августа будет стоять титул WBC.

УНИАН ранее сообщал, что британцы попытались повторить трюки из тренировок Ломаченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Василий Ломаченко#Люк Кэмпбелл