Угроза увольнения снижается, но политические перспективы спикера остаются неопределенными.

Лидеры Демократической партии Палаты представителей Конгресса США заявили, что будут блокировать любые попытки отстранить спикера Майка Джонсона, пытаясь защитить лидера республиканцев от мести со стороны его правого фланга после принятия пакета внешней помощи Украине, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что заявление лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса и других партийных лидеров, похоже, положило конец непосредственной угрозе спикерству Джонсона, хотя его долгосрочные политические перспективы остаются неопределенными. Спикер продолжает сталкиваться с критикой со стороны коллег по Республиканской партии, разъяренных его готовностью полагаться на голоса демократов в принятии важных законов и неспособностью партии обеспечить усиление контроля на границе.

Лидеры заявили, что коллеги-демократы проголосуют за то, чтобы отложить предложение об отставке, поданное Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия, штат Джорджия). "Если она подаст это предложение, оно не будет иметь успеха", – сказали они.

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Сам Джонсон заявлял, что не обращался за помощью к лидеру демократов Джеффрису или кому-либо другому и не заключал никаких соглашений, чтобы сохранить свою должность. Он пообещал оставаться на своем посту в очень серьезное для страны время. Грин назвала заявление демократов "официальной поддержкой" Джонсона на посту спикера и сказала, что даст возможность членам парламента выступить под запись, что открывает возможность для нее поставить вопрос на голосование и заставить проголосовать.

В марте Грин подал ходатайство об увольнении Джонсона с должности, сделав первый шаг в процессе, который может привести к голосованию за его отставку. В последние недели несколько республиканцев заявили, что поддержат ее усилия. Но группа не поддержала резолюцию – шаг, который заставил бы провести голосование в течение двух законодательных дней.

Многие республиканцы отмечают, что нет четкого преемника на случай отстранения Джонсона, а Республиканская партия не может позволить себе длительный период хаоса и междоусобиц в год выборов. Многие республиканцы в Палате представителей говорят, что они разъярены угрозами Грин, а подавляющее большинство их конференции хочет, чтобы Джонсон осталась на своем посту.

Майк Джонсон – последние новости

20 апреля Палата представителей США проголосовала за одобрение помощи Украине на сумму в более 60 миллиардов долларов. Спикер Майк Джонсон шокировал США и союзников по всему миру, позволив Палате представителей проголосовать за помощь Украине. Киев получит оружие в критически важный момент, когда российские войска угрожают разгромить украинскую оборону.

На решение Джонсона в конце концов протолкнуть законопроект с помощью Украине повлияли несколько факторов. Джонсон объяснил свое изменение взглядов частично полученными разведывательными данными.

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