Известная певица призналась, что использует ИИ-клон для общения с фанатами

Искусственный интеллект не только копирует личность артистки, но также использует ее интонацию и умеет говорить на нескольких языках.

Британская певица и актриса FKA Twigs рассказала, что создала виртуальную версию себя при помощи технологий искусственного интеллекта для общения с поклонниками и СМИ, пока она занята созданием музыки. Об этом пишет Variety.

Артистка подробно рассказала о проекте, выступая на слушании в Сенате США по вопросам интеллектуальной собственности. Законопроект предлагает ввести регулирование по ИИ и авторскому праву.

Во время выступления в Сенате FKA Twigs отметила, что ее искусство "это ее идентичность", поэтому она решила разработать ИИ-версию себя. Дипфейк не только копирует личность артистки, но также использует ее интонацию и умеет говорить на нескольких языках.

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Она убеждена, что подобные технологии служат очень ценными инструментами как в художественном, так и в коммерческом плане, однако при условии, что они находятся под контролем артиста. Поэтому певица призвала законодательно регулировать использование искусственного интеллекта.

Дипфейк протестируют в этом году. ИИ возьмет на себя роль в расширении охватов и взаимодействии с аудиторией в соцсетях, тогда как освободившееся время артистка намерена проводить в студии.

Как УНИАН уже писал, недавно Евросоюз принял первый из многих законов об искусственном интеллекте. Документ должен упорядочить использование этой технологии с учетом реальных и потенциальных рисков, а также задаст законодательный тренд в мире.

В то же время мы часто стали слышать о так называемых ИИ-девайсах. Это компактные устройства размером с пейджер и собственным ИИ, который умеет взаимодействовать с приложениями через голосовые команды. На рынке уже появились Humane AI Pin, Rabbit R1 и Pendant.

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