Отмечается, что использование таких химикатов не является единичным случаем и обусловлено стремлением российских сил вытеснить украинские войска с укрепленных позиций.

Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении международного запрета на химическое оружие путем применения удушающего агента хлорпикрина против украинских войск и использования химических средств для борьбы с массовыми беспорядками в качестве метода ведения войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

"Использование таких химикатов не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских сил вытеснить украинские войска с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Отмечается, что речь идет о веществе хлорпикрин, который внесен в список запрещенных удушающих веществ гаагской Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ранее этот газ применял немецкие войска во время Первой мировой войны, что стало одним из первых случаев использования химического оружия.

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Отмечается, что во время таких химических атак солдаты, застрявшие в окопах без противогазов, вынуждены либо бежать под огнем противника, либо рисковать задохнуться.

В заявлении говорится, что в связи с этим будут наложены санкции на три российские государственные организации, связанные с московскими программами по созданию химического и биологического оружия, в том числе специализированное военное подразделение, которое "способствовало применению" хлорпикрина против украинских войск.

Также под санкции попали четыре российские компании, которые поддерживают эти три организации, говорится в сообщении.

Отдельно Казначейство США ввело санкции в отношении трех организаций и двух физических лиц, участвовавших в закупках товаров для российских военных институтов, участвовавших в программах по созданию химического и биологического оружия.

Применение оккупантами химического оружия на фронте

Ранее СМИ писали, что российские войска проводят системную кампанию незаконных химических атак против украинских военных. Отмечалось, что оккупанты сбрасывали на позиции ВСУ гранаты со слезоточивым газом. Также поступали сообщения об использовании хлора и хлорпикрина – вещества, которое обычно используется как пестицид и применялось как химическое оружие во время Первой мировой войны немецкими войсками.

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