На крайнем востоке вероятны небольшие дожди.

В четверг, 2 мая, в Украине продолжится сухая и очень теплая погода. Только на крайнем востоке вероятны небольшие дожди. По всей стране воздух прогреется до +20°...+24°, а в Херсонской и Николаевской областях будет до +25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +23°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +23°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.

В Тернополе 2 мая ночью будет +10°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг- облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +7°...+24°, небольшая облачность.

В Житомире в четвергночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +11°...+22°.

В Одессе 2 мая - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.

В Херсоне в четвергночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +21°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четвергбудет небольшая облачность, +10°...+20°.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +24°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +22°.

Приметы погоды 2 мая

Если день пасмурный и дождливый, то июнь будет солнечный и сухой.

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