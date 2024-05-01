В четверг, 2 мая, в Украине продолжится сухая и очень теплая погода. Только на крайнем востоке вероятны небольшие дожди. По всей стране воздух прогреется до +20°...+24°, а в Херсонской и Николаевской областях будет до +25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +23°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +10°, днем +23°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +24°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +24°.
- В Тернополе 2 мая ночью будет +10°, днем +23°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +23°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг- облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +22°.
- В Виннице завтра будет +7°...+24°, небольшая облачность.
- В Житомире в четвергночью будет +9°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+23°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +23°.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +11°...+22°.
- В Одессе 2 мая - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.
- В Херсоне в четвергночью будет +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +25°.
- В Запорожье температура ночью +12°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +21°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +22°.
- В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в четвергбудет небольшая облачность, +10°...+20°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +24°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +22°.
Приметы погоды 2 мая
Если день пасмурный и дождливый, то июнь будет солнечный и сухой.