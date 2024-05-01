Военнообязанные из Украины, которые находятся за рубежом, в последнее время не на шутку переполошились. Несмотря на то, что многие европейские страны декларируют готовность продолжить предоставление защиты, некоторые планируют помогать Киеву в возвращении украинских граждан на Родину.

"Шаг к справедливости"

Решение МИД Украины о приостановлении консульского обслуживания военнообязанных за рубежом взорвало информационное пространство и дало новый толчок разговорам о стимулировании их возвращения на Родину.

В самом МИД Украины, которое официально стало инициатором приостановления предоставления консульских услуг украинским военнообязанным, акцентируют внимание не на теме возвращения граждан Украины из-за границы, а на справедливости и необходимости ротации на фронте. В частности, глава ведомства Дмитрий Кулеба на вопрос об этом отмечал, что решение о приостановлении консульского обслуживания – "шаг к справедливости", и добавил, что "ребята очень устали".

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Свои мнения по этому поводу начали озвучивать и чиновники некоторых стран ЕС

Например, после окончания срока действия паспорта, военнообязанные украинцы, находящиеся в Германии, не могут свободно ездить в другие страны ЕС. В случае такой необходимости им нужно будет получать "транспортный заменитель паспорта", который выдают только в исключительных случаях.

Советник отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Викс отметила, что государство не имеет плана принудительной депортации граждан Украины, которые законно проживают в стране и сбежали от войны, включая тех, которые подлежат мобилизации. Украинцы с просроченными документами смогут и в дальнейшем проживать в Эстонии, но возможности путешествовать в другие страны не будут иметь.

Зато министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас допустил возможность помощи Украине в возвращении мужчин призывного возраста, которые выехали из страны.

"Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину. Но ограничения в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат. Возможно, он подойдет и для Литвы", – отметил Кащюнас.

В Польше действительно заговорили о возможности возвращения украинцев, в частности, путем не продления права пребывания в стране для граждан Украины призывного возраста.

"Мы давно предполагали, что также можем помочь украинской стороне в обеспечении отправки в Украину тех, кто должен проходить военную службу", – отметил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в комментарии Financial Times.

Однако есть вопрос, насколько это будет соответствовать решению ЕС о продлении временной защиты для украинцев. Поэтому в польском МВД заявили, что планируют такую защиту украинцам продлить. Причем, независимо от наличия у них действующего паспорта.

"Нам надо действовать мудро и рационально. Все вещи, которые касаются украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня... Те, кто не будут иметь паспортов, будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частных данных, в том числе Украины", – заявил глава ведомства Марцин Кервинский.

"Предоставление данных в ТЦК не означает автоматическую мобилизацию"

Посол Украины в Польше Василий Зварич отметил, что Украина не обращалась к польской стороне с какими-либо просьбами относительно военнообязанных украинцев.

Но в любом случае, военнообязанным гражданам Украины, которые находятся за рубежом, придется тщательнее следить за тем, какие решения будет принимать по ним Украина и как такие решения будут обсуждаться и внедряться как на уровне отдельных стран ЕС, так и на уровне всей структуры.

"Предоставление своих данных ТЦК и СП не означает автоматическую мобилизацию на фронт. Ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений. И давайте не забывать: война продолжается, а мы должны ее выиграть", – в недавнем интервью DW сказала вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

И, по ее словам, в мае Украину посетит еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции для обсуждения с украинскими властями вопроса дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом.

Интересно также, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который упрощает международный розыск подозреваемых.

Документом, среди прочего, предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины нормами, которые, например, упрощают розыск подозреваемых, если они не являются по вызову судьи или прокурора. В таком случае их можно будет объявить в международный розыск, поскольку можно считать, что такие лица либо находятся за границей, либо на оккупированных РФ территориях.

Депортация невозможна, но есть нюансы

На самом деле о том, что в конце концов, военнообязанные украинцы за рубежом должны будут вспоминать не только о гражданских правах, но и об обязанностях, было понятно еще в прошлом году, когда об этом начали говорить на Банковой, потом – в Минобороны... Но можно ли вернуть кого-то насильно?

По словам руководителя практики "Безопасность бизнеса" юридической компании Juscutum Дмитрия Дичаковского, выполнение странами ЕС депортации или выдворения лиц со своей территории (на данный момент – мужчин призывного возраста) невозможно. Ведь решение МИД и закон об усилении мобилизации прямо не предусматривают процедуру депортации из стран Европейского Союза в Украину. Более того, европейцы четко дали понять, что будут сохранять одинаковый статус защиты для украинских женщин и военнообязанных мужчин.

"Это означает, что введение ограничений в области консульской политики со стороны украинского правительства не меняет этого статуса. Кроме того, некоторые страны заявили о намерении продолжать предоставление защиты всем беженцам и лицам, находящимся под их временной защитой, не разглашая их частные данные", – объясняет Дичаковский.

Однако юрист отмечает, что для лиц, имеющих статус беженцев, законные основания для возможной депортации существуют. Согласно Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей от 10 декабря 2014 года, а также Конвенции о статусе беженцев, такими основаниями могут быть:

неоплаченные штрафы;

просроченная виза;

недействительное приглашение;

отсутствие указания судимости при оформлении визы;

нарушение общественного порядка;

нелегальное пребывание в государстве;

совершение уголовного правонарушения и другие.

Вместе с тем, депортация за нарушение законодательства может быть осуществлена только на основании решения суда принимающей страны. В противном случае военнообязанных, скорее всего, ожидает дополнительная бюрократическая волокита и не критические ограничения.

Ярослав Конощук