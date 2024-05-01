Также захватчики активно штурмовали украинские позиции на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Авдеевское направление стало самым горячим за сутки на фронте, поскольку в этом районе Силами обороны Украины сегодня отражено больше всего атак российских захватчиков.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в соцсети. "В течение суток зафиксировано 100 боевых столкновений", - говорится в сводке. По данным Генштаба, в общем, враг нанес два ракетных и 41 авиационный удар, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

В сводке отмечается, что на Купянском направлении украинскими воинами отражено 11 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов.

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На Лиманском направлении Силами обороны отражено 9 атак. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

При этом, на Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 14 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов.

В то же время, на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 33 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Архангельское, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

Кроме того, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 17 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов.

Как сказано в сводке, на Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

Вместе с тем, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 5 безуспешных атак на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и по 7 районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке. Также, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления БпЛА и 1 району сосредоточения личного состава противника.

Война в Украине: новости

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке отметил, что во время наступления на Часов Яр российская армия использует тактику двойного удара. В частности, оккупанты напрямую атакуют восточную окраину города - микрорайон "Канал", а также обходят его с севера и юга через села Богдановка и Ивановское. В центре и на севере ВСУ держат оборону. Но на южном фланге оккупантам удалось перейти канал Северский Донец-Донбасс и продвинуться в сторону города.

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