Среди главных причин сокращения поставок называют атаки украинских дронов по установкам первичной переработки нефти.

Экспорт дизельного топлива и газойля из российских портов в прошлом месяце обвалился на 26%, до 3,07 млн тонн. Об этом сообщает профильный портал Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95".

Уменьшение объемов перевалки наблюдали в портах Балтии, на Черном море и Дальнем Востоке. Так, объемы экспорта через терминалы Балтии в апреле снизились на 28%, до 1,78 млн тонн. Если говорить о Черном море, то здесь показатели упали на 15%, до 1,28 млн тонн.

Поставки снизились из-за уменьшения производства, что обусловлено как плановыми ремонтными работами, так и атаками украинских БПЛА по установкам первичной переработки нефти. Еще одним фактором стал сезонный рост спроса во время весенней посевной.

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По мнению экспертов, в новом месяце объемы морского экспорта дистиллятов из портов РФ останутся на низком уровне. Это обусловлено ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах. Дополнительным фактором является то, что с конца апреля Украина возобновила атаки объектов российской топливной инфраструктуры.

Украина атакует объекты российской инфраструктуры

Напомним, в ночь на 1 мая дроны нанесли удар по рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, из-за чего там начался пожар. По некоторым данным, атаку провели примерно в три часа ночи: очевидцы услышали гул, а затем произошли два взрыва.

А 24 апреля Служба безопасности Украины ударила с помощью БПЛА по базам "Роснефти". Сообщалось, что в результате атаки уничтожили не менее 26 тыс. кубометров российского топлива.

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