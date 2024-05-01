Ступак утверждает, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод обеспечивает Москву и Московскую область бензином и дизельным топливом.

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что Украину ничто не сдерживает в уничтожении российской нефтеперерабатывающей отрасли. Он напомнил, что еще несколько недель назад американские чиновники очень настойчиво просили Украину совсем не бить по российским НПЗ.

"После непродолжительных раздумий украинская сторона отвечала, что помощи нет от США и мы будем делать все, что может остановить РФ. Сейчас помощь проголосована, а удары продолжаются. По состоянию на понедельник, 29 апреля, США сняли с повестки дня требование о запрете бить по российским НПЗ. То есть сейчас Украину ничто не сдерживает в уничтожении российской нефтеперерабатывающей отрасли", - рассказал аналитик в эфире телеканала "Эспрессо".

Он утверждает, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод обеспечивает Москву и Московскую область бензином и дизельным топливом.

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"Что касается сегодняшних ударов, то Рязанский НПЗ - это 5% российской нефтеперерабатывающей отрасли, которая обеспечивает бензином и дизельным топливом Москву и Московскую область. Сейчас 20% нефтеперерабатывающей отрасли выведено из работы или уничтожено, или повреждено. То есть или полностью не работает, или работает в аварийном режиме", - добавил Ступак.

Удары по российским НПЗ - детали

В ночь на 1 мая дроны-камикадзе атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который находится в непосредственном пригороде и принадлежит "Роснефти". Его заявленный объем переработки нефтепродуктов в пределах 16-18 млн тонн в год, что делает этот НПЗ одним из крупнейших в РФ по объему продукции.

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