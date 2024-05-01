Народный праздник 2 мая известен под названиями Борис и Глеб сеятели, Иван Ветхопещерник, Иван Воин.

Православная церковь Украины 2 мая чтит память Александрийского архиепископа Афанасия Великого, а также отмечает перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. По старому стилю в праздник сегодня чтят монаха Иоанна Ветхопещерника.

В народный праздник 2 мая наши предки занимались посевами овощей и цветов. Перед посадкой брали горстку земли и бросали с высоты пояса. Если после падения комок разлетелся на множество мелких частей, то почва уже достаточно просохла и можно сеять семена.

Сегодняшний народный праздник считается очень удачным для посева любых культур, особенно зерновых. Всё посаженное обязательно приживется и даст хороший урожай. Часто посевы поливали освященной водой, или приглашали священника освятить огород.

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После работы на огороде вся семья в праздник 2 мая устраивала пикник на природе с песнями и играми у костры. Остатки еды закапывали на поле, чтобы был хороший урожай.

В городах в этот день устраивали ярмарки и распродажи. Сегодняшняя дата считается очень удачной для торговцев и владельцев своего дела - будет хорошая выручка.

2 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру целеустремленные, находчивые, творческие. Имеют нестандартное мышление и могут найти выход из любой ситуации. Рожденные 2 мая люди могут предлагать очень креативные идеи, но часто ленятся их воплощать. Они любят сытую, комфортную жизнь с материальным достатком.

Что нельзя делать 2 мая

Нельзя ходить в грязной, порванной, изношенной одежде сегодня.

Не оформляйте кредиты и не берите деньги в долг, иначе до конца года пробудете в долгах.

Неудачный день для больших финансовых трат и крупных покупок - они не принесут радости.

Не отказывайте в помощи и милостыни, иначе сами окажетесь на месте просящих.

Запрещается ссориться с родными и коллегами - отношения испортятся надолго.

Не завидуйте другим людям, иначе на вас перейдут их проблемы.

Приметы погоды 2 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Начали петь соловьи - к хорошему урожаю зерна.

Если день жаркий, то конец мая наоборот будет прохладным.

Ласточки и соловьи уже прилетели - заморозков больше не будет.

Если погода тихая и безветренная - в ближайшие дни наступит жара.

Дождь в этот день предвещает дождливый май, но если после дождя появилась радуга, то месяц будет засушливым.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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