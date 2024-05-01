Ранее журналисты "Следствие-инфо" сообщали о покупке женой Ильи Витюка квартиры премиум-класса на Печерске в Киеве за более 25 миллионов.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Об этом говорится в указе главы государства №257/2024 от 1 мая 2024 года.

"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Причина увольнения не уточняется.

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Скандал с Витюком - детали

Как сообщал УНИАН, ранее Витюк был отстранен от исполнения должностных обяза нностей на время проверки информации, обнародованной журналистами "Следствие-инфо", о покупке его женой квартиры премиум-класса на Печерске в Киеве за более чем 25 миллионов.

В то же время, по решению председателя СБУ Василия Малюка, на время проведения проверок Витюк должен был проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, которое выполняет оборонительные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".

В расследовании "Слідства.Інфо" речь шла об имуществе семьи руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Журналист Шульгат выяснил, что жена чиновника, Юлия, во время полномасштабной войны купила квартиру премиум-класса на Печерске в Киеве за более чем 25 миллионов. Витюку журналисты прислали вопрос о люксовом имуществе, и взамен получили как "ответ" повестку Шульгату.

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