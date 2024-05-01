Олег Михайлюта раскрыл секрет крепких отношений.

Фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта, более известный как Фагот, раскрыл подробности личной жизни. Исполнитель рассказал, как ему удается сохранять любовь и страсть в отношениях с дизайнером Ольгой Навроцкой.

Как известно, Фагот и Навроцкая вместе уже более 12 лет. Однако пара до сих пор не состоит в браке и не спешит бежать в ЗАГС. Несмотря на это, их союз считают самым крепким в украинском шоу-бизнесе.

По словам певца, главным в отношениях является полное принятие своего партнера:

Сплошное принятие себя и того, кто рядом. Это даже не секрет, а данность. Если принимаешь ее, то это действительно работает.

На вопрос журналистки о том, как певцу удается удерживать рядом с собой дизайнера без штампа в паспорте, он лаконично ответил, что не ему объяснять это. При этом Фагот говорит, что Навроцкая намекала на свадьбу, она, как женщина показывала свое желание выйти замуж.

"Девушки умеют находить разные формы, чтобы намекнуть. Почему она до сих пор со мной, лучше у нее спросить. Наверное, трудно найти кого-то лучше, чем я, или она", - объяснил Олег Михайлюта.

Напомним, ранее Фаготу диагностировали серьезное заболевание. Исполнитель не может сейчас выступать.

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