Битва за три пояса: анонс боя Ломаченко - Кэмпбелл

Украинский чемпион впервые в профессиональной карьере проведет бой в Лондоне.

Сегодня, 31 августа, на арене "О2" в Лондоне пройдет бой между украинским чемпионом мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кэмпбелл.

Поединок начнется ориентировочно в районе полуночи по киевскому времени.

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На кону в этом поединке будут стоять не только пояса, которыми владеет Ломаченко, но еще и вакантный титул по версии WBC.

Василий Ломаченко (13-1, 10 КО)

Украинец Василий Ломаченко после перехода в легкую весовую категорию провел уже три поединка. В первом же бою "Лома" завоевал пояс по версии WBA, сумев техническим нокаутом победить Хорхе Линареса. Стоит отметить, что в том поединке украинец впервые в карьере побывал в нокдауне. Позже Ломаченко признался, что практически весь бой провел с травмой плеча.

Далее в августе прошлого года Ломаченко объединил титулы WBA и WBO, единогласным решением судей победив Хосе Педрасу. А в апреле этого года "Hi-Tech" успешно защитил оба титула - Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу.

Украинский боксер прямо сейчас может впервые завоевать три пояса и максимально приблизить себя к своей цели - статусу абсолютного чемпиона мира.

Ломаченко впервые в карьере будет боксировать в Лондоне, но даже несмотря на то, что проведет бой на территории соперника, все равно остается безоговорочным фаворитом.

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Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО)

Люк Кэмпбелл, как и Ломаченко, является олимпийским чемпионом Лондона-2012 (у украинца, напомним, есть еще золотая медаль Олимпиады в Пекине).

На профи-ринге Кэмпбелл во второй раз в карьере будет боксировать за титул чемпиона мира. В 2017 году в бою за пояс по версии WBA британец раздельным решением судей уступил Хорхе Линаресу.

Между боями против Линареса и Ломаченко Кэмпбелл провел три поединка. Британец техническим нокаутом победил Троя Джеймса, затем взял реванш у Ивана Менди, которому проигрывал в 2015 году, а в марте одержал победу техническим нокатом над Адрианом Юнгом.

Кэмпбелл - аутсайдер боя, но и у него есть свои преимущества. Речь идет об антропометрических данных. Британец на 5 сантиметров выше Ломаченко (175 см против 170), его размах рух - 188 см против 166 у украинца.

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Гонорары

Оба боксера за выход на ринг заработают рекордные гонорары в своей карьере. Ломаченко получит около 4 миллионов долларов, а Кэмпбелл - 1,1 миллиона.

Слова перед боем

Василий Ломаченко:

"Я не могу дождаться, чтобы выйти на ринг и показать свои боксерские навыки болельщикам из Британии и фанатам по всему миру. Люк Кэмпбелл - жесткий, умный и техничный боец, так что это будет очень интересно".

Люк Кэмпбелл:

"Меня ждет бой против самого элитного боксера современности. Тем не менее, все в конце концов проигрывают, так ведь? Рано или поздно. Я верю, что смогу побить Ломаченко".

Судьи

Рефери в ринге назначен шотландец Виктор Лафин, который впервые в карьере будет работать на бое как Ломаченко, так и Кэмпбелла. Если бой продлится все 12 раундов, то определять победителя будут судьи Омар Минтун (Мексика), Бенуа Россель (Канада) и Жан-Роберт Лайн (Монако/Франция).