Главная задача захватчиков неизменна - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Военный эксперт и полковник запаса Петр Черник проанализировал перспективы российских захватчиков дополнительно нарастить 100 тыс. человек живой силы и пойти в огромное наступление.

В эфире телемарафона он прокомментировал сообщения блогеров и западных СМИ о появлении у россиян группировки войск "Север" и якобы подготовке большого наступления на Купянском направлении.

Эксперт не сомневается, что оккупанты будут давить на Купянском направлении, но надо понимать общие стратегические задачи врага. "Общий стратегический замысел очень простой и логичный - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", - сказал Черник.

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Он отметил, что захватчикам надо обеспечивать войска для того, чтобы выполнить эту цель. Соответствующее обеспечение российских войск в зоне оккупации украинских земель происходит за счет железнодорожных перевозок.

По его словам, один 50-ти тонный вагон берет на борт до 500 снарядов 152-мм или до 300 снарядов к реактивной системе залпового огня "Град".

"Почему на этом так акцентирую? Потому что Купянск-Узловой - это огромная железнодорожная станция. Вместе с тем, если бы противник уже имел бы такие большие силы и средства, как они сейчас декларируют и особенно как разгоняют через западные СМИ, а я не сомневаюсь, что противник там очень искусно действует, потому что им надо давить на нашу психологию, а значит - на слабость нашей мотивации, то они бы уже организовали после Авдеевки какую-то большую прорывную операцию хотя бы на 10-15 км. Их успехи я не отрицаю. Но это не показатели роты, а рота - это полтора-два километра. Пока что так. Будут ли наращивать усилия? Неизбежно. Вопрос лишь до какой точки", - сказал Черник.

Также у Черника спросили, сколько оккупантам надо времени, чтобы нарастить эти усилия, и правильные ли подсчеты, что оккупантам надо три месяца, чтобы нарастить силы до 100 тыс. личного состава.

Он назвал эти подсчеты вполне корректными. "Есть уже точная цифра за апрель месяц их уничтожения более 26 тыс. Следовательно, это процесс замещения. Безболезненно у них идет мобилизация до 30 тыс. в месяц, не более. Дальше начинаются проблемы. Действительно, они объявили о создании новых 14 механизированных дивизий, 16 механизированных бригад и двух общевойсковых армий. Много ли это много? Много. Совокупно - это до 300 тыс. личного состава", - подчеркнул Черник.

Эксперт добавил, что у россиян есть общий мобилизационный ресурс в пределах до 3 млн человек.

"Но вместе с тем, если бы их система позволяла даже очень централизованно выполнять это все быстро, они бы не снимали с Дальнего Востока бригаду морских пехотинцев и не доставляли бы ее в Украину очень быстрыми темпами, понимая, что назад они ее уже никогда не вернут", - подчеркнул эксперт.

На его взгляд, если россияне выйдут на показатели мобилизации от задекларированных цифр на 60-70% на осень, то "это для них будет хорошо".

"Но вместе с тем, нельзя отменить отчаянности их командиров и их солдата. Они гнали, гонят и будут гнать на убой свой личный состав до момента, пока не сложится полноценный паритет или возможно и наше преимущество в части западного оружия", - сказал Черник.

Ситуация на Купянском направлении

Руководитель Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что российские захватчики возобновили наступление на Купянском направлении. При этом, как он отметил, единственное, что умеет делать, враг - уничтожать инфраструктуру и терроризировать мирных людей. Противники пытаются штурмовать позиции ВСУ, "чтобы найти слабое место и выйти на те рубежи, которые определило им их командование", но у них в основном ничего не получается, и они теряют живую силу и технику.

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