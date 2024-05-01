США заменят свои Bradley на новую модель: что это за БМП

M2A4E1 является наиболее современной и живучей версией Bradley.

В США хотят заменить боевые машины пехоты Bradley, которые передали Украине, новой версией.

Как сообщает исполнительное управление программы наземных боевых систем (Program Executive Office Ground Combat Systems) в Facebook, американская армия получила финансирование для закупки новой версии Bradley - M2A4E1. Ее представили на прошлой неделе в штате Мэн.

"M2A4E1 является наиболее современной и живучей версией Bradley благодаря интеграции системы активной защиты Iron Fist", - сказано в сообщении.

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Система Iron Fist была разработана в Израиле. Она предназначена для того, чтобы защищать технику от противотанковых ракет и реактивных гранат. Iron Fis отслеживает потенциальную угрозу с помощью радаров, а затем уничтожает выпущенные по технике ракеты.

Отметим, что эта военная техника также имеет усовершенствованный прицел наводчика и климатический контроль для десанта.

Bradley на войне в Украине

CNN писал, что российские военные захватили бы украинские позиции на ключевом участке линии фронта, если бы у Украины не было поставленных США бронетранспортеров Bradley.

Военные ВСУ раскрыли, действительно ли Bradley эффективны на фронте.

Недавно в США впервые показали концептуальное изображение новой боевой машины пехоты, которая должна заменить БМП M2 Bradley. Название новой версии пока дали довольно абстрактное - XM30.

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