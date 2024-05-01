Рецепт быстрый и простой в исполнении.

Британский шеф-повар Рик Стайн, который имеет корнуольские корни, поделился рецептом вкусного пирога с сыром, картофелем и шпинатом.

"Я позволяю этому замечательному зрелому чеддеру стать звездой, с мягкими вкусами овощей, которые поддерживают", - сказал он Ехргеѕѕѕ.

Рецепт быстрый и простой в исполнении. Чтобы приготовить картофельно-сырный пирог нужно взять:

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картофель - 600 г;

сливочное масло - 75 г;

лук репчатый - 1 шт;

шпинат - 260 г;

двойные сливки - 175 мл;

яйца - 1 большое или 2 маленьких;

чеддер - 175 г;

дижонская горчица - 1 ч.л.;

соль и перец;

тесто фило - 7-8 листов.

Возьмите большую сковороду с антипригарным покрытием и обжарьте нарезанный лук с 35 г сливочного масла до мягкости и золотистого цвета. Затем смешайте сливки и яйца в миске и приправьте большим количеством черного перца.

Отложите их на потом. Очистите картофель, затем отварите его до готовности, слейте воду и промойте под холодной водой. Порежьте овощ на ломтики толщиной 0,5 см. Вымойте и обжарьте шпинат. Теперь собираем пирог.

Возьмите форму диаметром 23-25 см и выложите четыре листа смазанного маслом теста фило, чередуя направления и делая бортики. Добавьте половину нарезанного картофеля, затем рассыпьте немного лука и шпината. Далее вылейте половину сливочной смеси, посыпьте половиной тертого сыра и приправьте специями.

Повторите слои с оставшимся картофелем, шпинатом и луком, снова приправьте, залейте сливками и посыпьте сыром. Сверните поверх начинки края бортиков и сверху положите еще 2-3 листа смазанного маслом фило. Смажьте верх пирога маслом и выпекайте 10 минут при 190C, затем накройте блюдо листом фольги, чтобы оно не пригорело.

Уменьшите температуру духовки до 170C и готовьте еще 20-25 минут или пока он полностью не приготовится. Дайте остыть в форме в течение 10 минут после вынимания из духовки.

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