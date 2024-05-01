Ранее эстонские власти предупреждали, что могут применить эту меру.

Эстонские пограничники ночью будут закрывать границу с РФ на фоне наплыва мигрантов, которые пытаются попасть в страны Евросоюза.

С 1 мая пункт пропуска Нарва-1 на границе с РФ будет закрыт с 23:00 до 7:00, сообщил местный портал ERR. Издание отметило, что только за февраль границу в Нарве ночью пересекло 13 тыс. человек.

Ситуация на эстонско-российской границе

С февраля россияне закрыли автомобильное движение через Нарву, причиной назвали ремонтные работы, сообщал тогда эстонский Департамент полиции и пограничной охраны.

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При этом в феврале эстонские власти предупреждали, что "из-за миграционного давления из РФ Эстония может быть вынуждена закрыть пункты пропуска". Там заявляли, что РФ намеренно направила на границу Эстонии группы иностранцев, которые не имеют права на въезд в ЕС. Тогда официальный Таллинн отметил, что если это не прекратится, то эстонские власти будут вынуждены закрыть пункты пропуска для защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии.

Напомним, в прошлом месяце Финляндия продлила закрытие границы с РФ на неопределенный срок из-за роста количества мигрантов из ряда стран через российскую территорию. Тогда Кремль отрицал намеренное направление мигрантов к финской границе.

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