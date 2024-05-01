Великая, или Страстная пятница перед Пасхой окутана многими народными поверьями.

Страстная пятница - день, когда Иисус Христос принес себя в жертву за человеческие грехи, в 2024 году приходится на 3 мая. В эту дату вспоминают последние страдания земной жизни Христа, поэтому пятница и называется Страстной. В народе с ней связано немало примет и суеверий - как плохих, так и хороших. Можно ли в Страстную пятницу сажать огород, печь пасху и что нужно принести из церкви, чтобы год был счастливым - что об этом говорят в народе.

Плохие приметы на Страстную пятницу

Великая пятница имеет немало запретов, которые не советуют нарушать, и вот почему:

в Страстную пятницу нельзя смеяться и радоваться - проплачешь весь год;

нельзя пользоваться острыми предметами (топором, ножницами, иглами) - это к беде;

все, что постирано в Страстную пятницу, всегда будет грязным;

дети, зачатые в Страстную пятницу, будут расти больными;

если хлеб плохо пропекся или подгорел - жди неприятностей;

тот, кто напьется в этот день - станет алкоголиком.

К плохим приметам также относится и привычка плевать на землю в Великую пятницу - святые отвернутся на весь год.

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Можно ли в Страстную пятницу сажать огород? Согласно приметам в этот день нельзя протыкать землю железом (например, копать) и запрещено садить что-либо - растения погибнут. В то же время в церкви нет прямого запрета на это, но дела не должны отвлекать от посещения церкви, молитвы и поста.

Страстная пятница - приметы хорошие

Кроме плохих, есть в этот день и добрые поверья:

если в Страстную пятницу освятить кольцо, то оно будет защищать владельца от болезней;

ребенок, которого отлучили от груди в Страстную пятницу, будет здоровым и счастливым;

хлеб, испеченный в Страстную пятницу, никогда не плесневеет, а также исцеляет от болезней, защищает дом от пожаров, а моряков - от кораблекрушений;

если из церкви после службы принести 12 горящих свечей и они догорят дома - ближайший год будет счастливым и в достатке.

Также с помощью свечи, принесенной с церковной службы, можно определить, есть ли на доме порча. Для этого нужно обойти комнаты с зажженным остатком церковной свечи - возле "порченной" вещи она будет трещать и сильно чадить.

Можно ли печь пасху в Страстную пятницу? Как уже говорили, хлеб, испеченный в этот день, станет оберегом дома от бед, поэтому в Страстную пятницу можно печь пасху, но пробовать нельзя. Перед началом приготовления нужно прочесть молитву "Отче наш" и попросить у Господа благословления.

Ранее мы рассказывали, какие церковные запреты имеет Страстная пятница и что считается грехом.

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