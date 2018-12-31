Орландо обыграл Детройт, Оклахома уступила Далласу в НБА

"Лейкерс"с украинцем Святославом Михайлюком добыли победу над "Сакраменто".

В ночь на понедельник состоялись очередные поединки регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Украинец Святослав Михайлюк принял участие в очередном матче "Лейкерс". Его команда выиграла у "Сакраменто" со счетом 121:114, сообщает официальный сайт соревнований.

За 9 минут игрового времени Михайлюк запомнился лишь одним неточным дальним броском и одной передачей.

Орландо – Детройт 109:107 (31:21, 31:38, 23:24, 24:24)

Орландо: Огастин (26 + 8 передач), Гордон (22 + 10 подборов), Вучевич (22 + 11 подборов), Фурнье (13), Айзек (4) - старт; Айвунду (2), Симмонс (7), Бамба (4), Грант (0), Росс (9 + 9 подборов)

Детройт: Буллок (15), Гриффин (15), Драммонд (14 + 15 подборов), Джексон (11), Браун (10) - старт ; Джонсон (8), Пачулия (8), Кальдерон (4), Гэллоуэй (6), Кеннард (16)

Майами – Миннесота 104:113 (19:30, 35:25, 23:31, 27:27)

Майами: Ричардсон (17), Джонс мл. (16 + 9 подборов), Уинслоу (10 + 7 подборов + 4 перехватов), Уайтсайд (8 + 13 подборов), Макгрудер (7) - старт; Олиник (13), Адебайо (4), Джонсон (8), Уэйд (21)

Миннесота: Таунс (34 + 18 подборов + 7 передач + 6 блок-шотов + 6 фолов), Ковингтон (16), Гибсон (14 + 7 подборов), Уиггинс (13), Джонс (12 + 5 перехватов) - старт; Шарич (13), Дженг (4), Бэйлесс (0), Окоги (7)

Торонто – Чикаго 95:89 (14:20, 26:19, 28:26, 27:24)

Торонто: Леонард (27 + 9 подборов), Сиакам (20 + 12 подборов), ВанВлит (10 + 7 передач), Грин (10), Ибака (8 + 7 подборов) - старт; Буше (3), Ануноби (5), Пауэлл (4), Монро (0 + 7 подборов), Райт (8), Браун (0)

Чикаго: Маркканен (18 + 10 подборов), Картер (16 + 11 подборов), Данн (14 + 8 передач), ЛаВин (13 + 6 фолов), Холидэй (11 + 4 перехватов) - старт; Хатчисон (11), Лопес (0), Арчидьяконо (3), Харрисон (3)

Даллас – Оклахома-Сити 105:103 (27:28, 30:31, 27:14, 21:30)

Даллаc: Дончич (25 + 7 передач - 6 потерь), Барнс (16), Смит-мл. (14 - 5 потерь), Джордан (12 + 17 подборов), Клебер (3 + 7 подборов) - старт; Новицки (6), Пауэлл (6), Финни-Смит (10), Харрис (7), Бареа (6 + 10 передач)

Оклахома-Сити: Джордж (36), Грант (10), Уэстбрук (9 + 9 подборов + 8 передач + 6 перехватов - 5 потерь), Адамс (8 + 9 подборов), Надер (3) - старт; Паттерсон (10), Ноэл (2), Фелтон (3), Шредер (19), Диалло (3)

Портленд – Филадельфия 129:95 (31:20, 39:21, 36:26, 23:28)

Портленд: МакКоллум (35), Амину (16 + 8 подборов), Лиллард (15 + 7 подборов - 7 потерь), Нуркич (14 + 7 подборов), Тернер (8 + 7 подборов) - старт; Свэниген (4 + 7 подборов), Коллинс (7), Ленард (9 + 8 подборов), Лэйман (3), Болдуин (5), Стаускас (6), Симонс (0), Карри (7)

Филадельфия: Симмонс (19), Редик (11), Батлер (5), Чендлер (5), Джонсон (2) - старт; Мускала (7), Болден (8 + 8 подборов), Шемет (4), МакКоннелл (14), Джексон (10), Коркмаз (10)

Лейкерс – Сакраменто 121:114 (37:31, 27:37, 28:28, 29:18)

Лейкерс: Харт (22 + 7 подборов), Ингрэм (21 + 7 подборов + 9 передач), Кузма (18 + 9 подборов), Болл (13), МакГи (8 + 12 подборов) - старт; Уильямс (0), Чендлер (6 + 8 подборов), Михайлюк (09:15 = 0/1 трехочковый, 1 передача, +/-1), Стивенсон (7), Колдуэлл-Поуп (26)

Сакраменто: Фокс (26 + 7 передач), Хилд (21), Коули-Стайн (11 + 12 подборов), Шамперт (8), Бьелица (5 + 9 подборов) - старт; Джексон (5), Куфос (4), Феррелл (8), Богданович (21), МакЛемор (5)