Украинец Михайлюк побил рекорд сезона в Лиге развития НБА, набрав за матч 47 очков (видео)

Украинский баскетболист заслужил похвалу от суперзвезды НБА Леброна Джеймса.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк принял участие в матче Лиги развития НБА - официальной младшей лиге Национальной баскетбольной ассоциации, отыграв за "Саус Бэй Лейкерс" победную встречу против "Северной Аризоны" — 119:114.

Украинец набрал в матче 47 очков. Этот результат стал не только личным рекордом Михайлюка, но и лучшим индивидуальным достижением в Лиге развития за сезон.

Помимо заработанных баллов, Михайлюк также отметился 2 передачами и 2 подборами, в общей сложности проведя на паркете 34 минуты.

После матча игру Михайлюка в твиттере отметил лидер главной команды "Лейкерс", суперзвезда НБА Леброн Джеймс: