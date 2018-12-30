Украинец Михайлюк побил рекорд сезона в Лиге развития НБА, набрав за матч 47 очков (видео)
10:02, 30 декабря 2018Баскетбол
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Украинский баскетболист заслужил похвалу от суперзвезды НБА Леброна Джеймса.
Святослав Михайлюк / twitter.com/southbaylakers
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк принял участие в матче Лиги развития НБА - официальной младшей лиге Национальной баскетбольной ассоциации, отыграв за "Саус Бэй Лейкерс" победную встречу против "Северной Аризоны" — 119:114.
Украинец набрал в матче 47 очков. Этот результат стал не только личным рекордом Михайлюка, но и лучшим индивидуальным достижением в Лиге развития за сезон.
Помимо заработанных баллов, Михайлюк также отметился 2 передачами и 2 подборами, в общей сложности проведя на паркете 34 минуты.
После матча игру Михайлюка в твиттере отметил лидер главной команды "Лейкерс", суперзвезда НБА Леброн Джеймс:
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 https://t.co/95ukeklIU4— LeBron James (@KingJames) December 30, 2018
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