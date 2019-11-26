Легенда без номера

Итак, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Российский спорт столкнулся с полноценной угрозой своего разрушения

Внеочередное заседание исполкома ВАДА состоится 9 декабря. Тогда и станет окончательно ясно, насколько сурово Россию накажут в спортивном плане. А речь идет об очень неприятных для страны вещах. В течение ближайших четырех лет российские спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях, только доказав свою непричастность к нарушению антидопинговых правил – да и то не под флагом России. Российским спортивным чиновникам запретят занимать посты в международных федерациях, подписавших кодекс ВАДА, и посещать международные турниры под эгидой этих федераций. России могут запретить проводить у себя международные турниры.

То есть, российский спорт столкнулся с полноценной угрозой своего разрушения. Утрата соревновательного опыта и мотивации для спортсменов и тренеров неизбежно отбросит национальный спорт на отстающие позиции.

Отставим в сторону злорадные эмоции по типу «так вам і треба, кляті москалі», хотя и имеем на них полное моральное право. Большинству российских спортсменов и специалистов можно только искренне посочувствовать.

Интереснее взглянуть на причины таких инициатив решения ВАДА.Их объективно обозначил гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. России вменяется в вину государственная поддержка нарушения антидопинговых правил – массовое употребление допинга и фальсификация допинг-проб. Терпение ВАДА лопнуло после того, как агентство получило от РУСАДА недостоверную базу данных и фальсифицированные образцы проб.

Россия уже настолько достала цивилизованный мир своими уголовно-медвежьими повадками, что возможность щелкнуть ее по носу в спортивной сфере, формально автономной от всякой политики, воспринимается с воодушевлением и одобрением

Но еще более интересно посмотреть на ситуацию не с собственно спортивной, а с политической точки зрения. Ведь именно об этом, еще начиная с Сочинской Олимпиады 2014 года, трубят в России, и будут трубить еще громче после 9 декабря. Кампания мировой травли народа-богоносца – ни больше, ни меньше.

И это верно. Россия уже настолько достала цивилизованный мир своими уголовно-медвежьими повадками, что возможность щелкнуть ее по носу в спортивной сфере, формально автономной от всякой политики, воспринимается с воодушевлением и одобрением.

Там, где нельзя ни подкупить, ни запугать, ни шантажировать – там и буксует «священная держава».

Это ведь очень болезненный удар по самолюбию России, одержимой своим «величием», которое за неимением других возможностей стараются демонстрировать в виде спортивных успехов. Мы-то все это проходили в советские времена, еще помним. Именно из этого стремления к величию и вырос сочинский казус с его последствиями. Да и в Крым тогда Путин полез, в том числе, и на волне сочинского триумфального куража.

Вполне возможен переход ведущих российских спортсменов под знамена других стран

Разумеется, многие страны, федерации, спортсмены влипали и будут периодически влипать в допинговые скандалы. Но такой стоеросовой наглости в виде системной государственной поддержки нечестной игры, как это явила Россия, мир не видел. И мало того, что грешили, а еще и неоднократно попадались.Еще и после борзели. Ну, не ведут себя так в цивилизованном обществе, не принято такое, не любят этого. Западная машина спортивного правосудия долго и неспешно разворачивалась, но теперь уж всерьез намерена хлопнуть Алешу Поповича по могутной, подкачанной мельдонием спинушке изо всех сил.

Кстати, тогда вполне возможен переход ведущих российских спортсменов под знамена других стран. В сегодняшнем глобализированном мире это обычная вещь: вон, например, сколько кенийских стайеров радостно бегают за скандинавские страны, добывая им медали. Если что – можем и мы натурализовать у себя хороших спортсменов соседней страны, опыт имеется, языкового барьера нет, договоримся.

Ну, а если российский спорт таки строго накажут, то российские кинодеятели следующих поколений лишатся возможности снимать духоподъемные фильмы типа «Легенда номер семнадцать» или «Движение вверх». Не о ком будет: и легенда лишится номера, и путь останется только вниз.

Эх, господа хорошие, забыли вы свою песенную классику. Что писал поэт Николай Добронравов на музыку жены своей Александры Пахмутовой? А вот, что он писал в 1972 году:

Шествуй на Олимп гордо,

К солнечной стремись награде

Ради красоты спорта,

Родины своей ради!

Надо побеждать честно,

Надо жить на свете ярко!

Сложат и о нас песни, –

Будет небесам жарко!

Надо побеждать честно – русским языком вам пели. А не через допинг и фальсификацию проб и документов. Так что теперь не взыщите. Будет вашим небесам жарко – адским огнем. Но, как у вас мудро говорится, поделом вору мука.

Игорь Левенштейн