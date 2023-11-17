Защитники Украины получили очередное антидроновое ружье отечественного производства KVS ANTIDRON-G6 при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, сообщили представители фонда.

Указанный антидроновый комплекс уже успешно работает на Бахмутском направлении и помогает в защите позиций наших бойцов от вражеских атак дронами.

Он успешно противодействует разведывательным дронам врага, которые висят над позициями ВСУ, а также показал эффективность против вражеских FPV-дронов.

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Напомним, всего с начала большой войны ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже более 240 автомобилей.

В частности, ударные роты "Армии дронов" получили 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типу, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.