В частности, от этих потенциальных визитов должны напрямую зависеть конкретные результаты на усиление Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский очертил украинским дипломатам предпосылки для подготовки и организации осуществления следующих зарубежных визитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на ежегодной конференции послов Украины. Он призвал украинских дипломатов рассматривать его визит в Соединенные Штаты как очень важный ориентир и как "заданную планку".

"У меня нет возможности совершать зарубежные визиты. Просто ее нет - возможности. И нет времени. Так как это делалось раньше в других условиях", - заявил Зеленский.

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В то же время глава государства сказал, что у него есть возможности делать это в других форматах. Однако, украинский лидер допускает новые визиты в случае соблюдения важного условия.

"Если какой-то визит потенциально будет иметь такое же значимое, важное и стратегическое наполнение как мой визит сейчас в сша, если от результатов визита будут абсолютно прямо зависеть наши Вооруженные силы, все наши Силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации пунктов украинской формулы мира, если могут быть определенные шаги для ускорения нашей победы, - то в качестве исключения из общей практики военного времени могут проходить мои переговоры и вот так, на личном уровне", - подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что украинские дипломаты должны знать, какой потенциально результат для Украины будет получен в странах их ответственности. Он призвал дипломатов бороться за Украину и за стратегические результаты для государства.

Визит Зеленского в США

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгрессу.

При этом Байден объявил о выделении новой оборонной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, что, в частности, будет включать комплексы Patriot и снаряды для них.

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