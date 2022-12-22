21 декабря Зеленский отправился с визитом в США.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Капитолии перед представителями Конгресса и Сената США.

УНИАН ведет текстовую трансляцию выступления.

02:40 Выступление началось. Зеленского встретили в Конгрессе овациями.

"Несмотря на все проблемы, Украина не пала. Украина живет и процветает", - Зеленский.

"Мы победили Россию в борьбе за умы мира. У нас нет страха. Никто в мире не должен иметь страха. Украинцы одержали эту победу, и это придает нам храбрость. Это придает вдохновение всему миру. Американцы достигли этого. Вам удалось объединить глобальное сообщество, чтобы защищать свободу и международное право. Европейцы достигли этого, и поэтому европейцы теперь гораздо сильнее, чем они были раньше. Российская тирания потеряла контроль над нами. И никогда снова не будет влиять на наши умы", – Зеленский.

"Вчера, перед тем как приехать в Вашингтон, я был на фронте. Город Бахмут на востоке Украины, на Донбассе. Российские вооруженные силы и наемники пытались захватить Бахмут, начиная с мая. Но Бахмут стоит. В прошлом году 70 тысяч человек жили в Бахмуте, а сейчас – только несколько. Каждый метр этой земли пропитан кровью", – Зеленский.

"Российская тактика примитивна. Они сжигают и уничтожают все, что видят", – Зеленский.

"У нас есть артиллерия. Спасибо. Достаточно ли ее? На самом деле, нет", – Зеленский.

"Битва за Бахмут определит, как будут развиваться события. Если ваши системы Patriot прекратят российский террор против наших городов, это защитит нашу свободу. Когда Россия не может захватить наши города, она пытается разрушить их. В этой геноцидной войне Россия нашла союзника – Иран. Иран присылает сотни смертоносных дронов России. Это угроза для нашей критически важной инфраструктуры. Таким образом один террорист нашел другого. Это лишь вопрос времени, пока они нанесут удар по другим нашим союзникам, если мы их не остановим сейчас. Это нужно сделать", – Зеленский.

"Мы не будем просить американских военных сражаться вместо нас. Я хочу заверить вас, что украинские военные могут отлично управлять американскими танками и самолетами тоже", – Зеленский.

"Россия могла бы остановить свою агрессию, если бы хотела. Но вы можете ускорить нашу победу, я это знаю. Это докажет любому потенциальному агрессору, что никому не удастся нарушать международно признанные границы, совершать зверства против людей. Наивно было бы ожидать шагов, направленных на мир, от России. Россия – террористическое государство, отравленное Кремлем", – Зеленский.

"Вы можете помочь нам привлечь к ответственности всех, кто начал эту неспровоцированную преступную войну. Давайте это сделаем. Пусть эти террористы будут привлечены к ответственности и компенсируют весь вред, который они нанесли", – Зеленский.

Новость обновляется...