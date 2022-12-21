Зеленский прибыл примерно в 21:04 по киевскому времени.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом.

Прибытие Зеленского в Белый дом транслировалось в прямом эфире на телеканале CBS News.

Кортеж президента Украины встречали президент США Джо Байден и первая леди США Джил Байден.

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Зеленский прибыл примерно в 21:04 по киевскому времени. Лидеры Украины и США пожали руки.

Байден сделал комплимент Зеленскому за его традиционную военную форму, в которой он постоянно выступает с обращениями к украинцам и миру.

Лидеры государств сразу вошли в здание Белого дома.

Визит Зеленского в США

К организации и обеспечению мер безопасности Зеленского во время визита в Вашингтон были привлечены различные структуры США. По данным издания, Зеленский прибыл в Польшу на поезде до Перемышля, возле польско-украинской границы. В Вашингтон украинский президент вылетел из аэропорта Жешув.

Американские законодатели уже получили указания относительно выступления Зеленского перед Конгрессом. СМИ опубликовали расписание встречи.

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