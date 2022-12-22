Президент подчеркнул, что Украина и США достигли договоренностей и по финансовой поддержке, и по другим вопросам, о которых будет сообщено немного позже.

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США сообщил, что привез решения, которых ждали украинские силы обороны на Донбассе и Юге.

Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет. Когда мы говорим "патриоты" в Украине и в Соединенных Штатах – мы одинаково имеем в виду защиту государства и людей", - отметил он.

Видео дня

Президент подчеркнул, что "этот вопрос решен для Украины", ведь есть и финансовая поддержка, и другие договоренности, о которых будет сообщено чуть позже.

"Я благодарен президенту Байдену и за помощь, и за его международное лидерство, и за настрой на победу. Спасибо Конгрессу Соединенных Штатов – обеим палатам, обеим партиям, всем тем, кто поддерживает Украину, всем тем, кто желает победы так же, как и все мы", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "победа будет".

"Везем в Украину, на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых наши силы обороны ждали", - добавил он.

Визит Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский впервые за время полномасштабной войны вчера, 21 декабря, покинул Украину ради зарубежного визита в США. Визит длился менее суток.

Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгресса.

Ранее 21 декабря в США объявили о выделении новой оборонной помощи Украине на $1,85 млрд, что впервые будет включать комплексы Patriot.

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