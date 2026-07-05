Индия получила от Великобритании 9 списанных штурмовиков Jaguar

В настоящее время Индия остается единственной страной в мире, которая продолжает эксплуатировать самолеты Jaguar.

Военно-воздушные силы Индии получили девять списанных штурмовиков Jaguar от Министерства обороны Великобритании для пополнения своего авиапарка. Об этом пишет UK Defence Journal со ссылкой на письменный ответ министра по вопросам оборонной готовности и промышленности Люка Полларда.

Отмечается, что оборонное ведомство Великобритании передало индийской стороне пять самолетов в варианте GR1 и четыре в версии T2, при этом оставив у себя на хранении еще 42 штурмовика этого типа. О соответствующих планах было известно еще в 2024 году.

В настоящее время Индия остается единственной страной в мире, которая продолжает эксплуатировать самолеты Jaguar, известные там под названием Shamsher. Поскольку производство этих штурмовиков давно прекращено, а оригинальные запчасти становятся всё более дефицитными, страна обращается за технической поддержкой к государствам, которые ранее использовали эти самолёты.

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Большая часть индийских штурмовиков Jaguar была построена по лицензии на предприятиях местной корпорации Hindustan Aeronautics.

Великобритания прекратила эксплуатацию этих самолетов еще в 2007 году в целях сокращения расходов. При этом 42 штурмовика, которые оставались в распоряжении британского Министерства обороны, уже не способны подняться в воздух.

Штурмовик Jaguar был совместной разработкой франко-британского консорциума SEPECAT и создавался для выполнения ударных миссий на малых высотах и ведения разведки. В составе Королевских ВВС эти самолеты находились с 1974 года и принимали участие в войне в Персидском заливе 1991 года, а также в операциях над Ираком и на Балканах.

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Ранее УНИАН писал о том, что истребитель шестого поколения может появиться к 2035 году. Отмечалось, что Великобритания, Италия и Япония заключили контракт на сумму 6,14 миллиарда долларов с промышленным совместным предприятием Edgewing на создание нового истребителя в рамках программы Global Combat Air Programme.

Планируется, что он будет на 3–4 метра длиннее военного истребителя Typhoon и предназначен для полетов на большие расстояния.

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