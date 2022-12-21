850 млн долларов из этой суммы предоставляет Пентагон.

В среду, 21 декабря 2022 года, когда президент Владимир Зеленский отправился с визитом в США, государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 1,85 миллиарда долларов. Предполагается, что в него войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

В своем заявлении Блинкен отметил, что 850 млн долларов из этой суммы предоставляет Пентагон. Еще 1 млрд долларов – это средства, которые президент США Джо Байден поручил своим указом выделить на помощь Украине.

"Сегодняшний пакет помощи впервые содержит систему противовоздушной обороны Patriot, которая способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставлены системы ПВО", — заявил Блинкен.

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Кроме того, по словам госсекретаря, в состав нового пакета помощи вошли средства "нанесения высокоточных ударов, а также дополнительные боеприпасы и критически важное оборудование, которые Украина эффективно использует для защиты на поле боя".

"Таким образом, общая военная помощь США для Украины достигнет беспрецедентной суммы в 21,9 млрд долларов с начала работы администрации Байдена", — подчеркнул он.

Военная помощь Украине от США

20 декабря в Конгрессе был обнародован законопроект о госфинансировании США на 1,7 триллиона долларов, куда, среди прочего, включена экстренная помощь Украине и союзникам по НАТО в размере 44,9 миллиарда долларов.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер сообщил, что с начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации против Украины Соединенные Штаты Америки предоставили Украине более 19,3 миллиарда долларов безопасной помощи.

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