Даже с доплатами зарплата учителей в разы меньше, чем средний заработок по стране, говорят в Раде.

Даже с доплатами и надбавками зарплата учителей в Украине не превышает 16 тысяч гривен, а молодой учитель вообще получает примерно 9 тысяч. Об этом сообщил в Telegram глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, сейчас зарплата учителя составляет 60-70% от средней зарплаты по стране, а в странах Европы этот показатель составляет 100-110%.

"Средние учительские зарплаты относят к категории самых низких среди самых распространенных профессий. Даже с доплатами и надбавками они в среднем не превышают 14-16 тыс, когда средняя зарплата по стране - почти 26 тыс (данные за август 2025 г.)", - написал Бабак.

Видео дня

По его словам, с зарплатой молодых специалистов ситуация еще хуже.

"Без стажа и категории молодой учитель получает примерно 8-9 тыс грн. При таких обстоятельствах вопрос мотивации становится риторическим", - подчеркнул Бабак.

По его словам, большинство молодых специалистов не будут ждать пока наработают стаж, повысят категорию, а пойдут искать другую работу - более финансово привлекательную. Именно это сейчас и происходит в Украине.

Он считает, что размер заработной платы украинского учителя "на руки" в школе должен составлять 19 - 28 тыс грн.

Ситуация с учителями - больше новостей

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что в 2024-2025 учебном году в учреждениях общего среднего образования Украины больше всего не хватало учителей английского языка, информатики и математики.

Кроме того, в школах не хватает преподавателей украинского языка и литературы, физической культуры, истории и физики.

Согласно информации, такое количество вакансий было свободным: языка - 267,94; информатики - 149,08; математики - 130,96; украинского языка и литературы - 111,96; физической культуры - 99,53; истории - 72,96; физики - 68,96;

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 октября, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что за 10 последних лет количество учителей в возрасте до 30 лет уменьшилось катастрофически - более чем вдвое - с 48 953 до 22 045. Количество учителей до 40 упало тоже с 61 872 до 49 005 или на 20%. Относительно стабильными остались возрастные категории 51-54 года, 55-60, а более 60 даже немного выросла.

Эксперт по вопросам социальной политики и бывший народный депутат Андрей Павловский в статье для "Зеркала недели" написал, что за два года войны из-за низких зарплат и эмоциональной нагрузки 40 тысяч учителей оставили профессию.

Более половины украинских учителей говорят, что низкая оплата труда является главной проблемой. В то же время, только пятая часть украинцев считает, что учителя получают достойную оплату. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Центром социальных изменений и поведенческой экономики в сотрудничестве с Deloitte и OECD. Исследование проводилось в 14 странах, и Украина была одной из них. Также более 30 процентов респондентов говорят об эмоциональном выгорании, а 37 процентов о недостатке уважения.

Вас также могут заинтересовать новости: